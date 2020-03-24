حمدان بن محمد: الشكر إلى كل العاملين في القطاع الصحي.. خط دفاعنا الأول الذي نعتمد عليه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رسالة شكر للطواقم الطبية العاملة في القطاع الصحي من أطباء ومسعفين وممرضين، على جهودهم المبذولة في الوضع الراهن، حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إلى كل الأطباء والممرضين والمسعفين وجميع الموظفين في القطاع الصحي.. شكرا على جهودكم وتضحياتكم لضمان سلامتنا في هذا الوضع الاستثنائي، أنتم خط دفاعنا الأول الذي نعتمد عليه.. وواجبنا اليوم دعمكم ونبدأ ذلك من خلال الالتزام بالتعليمات والارشادات الطبية الصادرة عنكم".