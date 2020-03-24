المصدر: الامارات اليوم

ألعاب

لاحظ أولياء أمور أطفال نشاطاً متزايداً في سوق الألعاب الإلكترونية خلال هذه الفترة التي يمنع فيها الآباء أبناءهم من الخروج من المنازل، في إطار الحملة التوعوية ضد فيروس «كورونا».

رسوم

طالب أولياء أمور أطفال الأندية ومراكز الألعاب باسترداد رسوم الأنشطة مع إيقاف عملها حتى إشعار آخر، لافتين إلى أن الرسوم المدفوعة لم يستفد أبناؤهم منها.

أسعار

اشتكى قراء قلة المعروض من الكمامات الطبية، مشيرين إلى أنهم بحثوا في العديد من المحال الكبرى والصيدليات من دون جدوى، بينما عرضتها صيدليات قليلة بأسعار مرتفعة تفوق سعرها الأصلي بكثير.

أكياس

لفت قراء إلى أهمية التخلص من الأكياس والعبوات التي تصلهم من موظفي خدمة التوصيل المنزلي للمشتريات، مشيرين إلى أنها قد تكون مصدراً محتملاً لانتقال الفيروس، ونصحوا بالتخلص منها وغسل اليدين بالصابون بعد ملامستها.

مشاة

لاحظ سائقون أن بعض المارة يغامرون بقطع الشارع أمام «أنصار مول»، في شارع الاتحاد، رغم خطورته، ورغم وجود جسر قريب للمشاة.

مياه

اشتكى مستأجرون في العديد من المناطق دخول المياه إلى شققهم من النوافذ، خلال تقلبات الطقس التي مرت بها الدولة، أخيراً، داعين إلى مزيد من الرقابة على تشطيبات المباني السكنية للتأكد من جودتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com