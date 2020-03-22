شرطة ابوظبي تحذر من خطر معقم اليدين داخل المطابخ‎

المصدر: أحمد عابد- ابوظبي

حذرت شرطة ابوظبي الأسر من مخاطر الاقتراب من لهب النار المشتعل في المطابخ بعد استخدام معقم اليد حيث يعتبر من المواد قابلة للاشتعال فكن حريصا على الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق

جدير بالذكر انه مع انتشار في فيروس كورنا كوفي 19 زاد إقبال الأفراد على استخدام معقم اليدين طوال اليوم للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس .

وتحتوى معظم المعقمات على الكحول الذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى،

وتحتوي معقمات اليدين الكحولية على كميات وأنواع مختلفة من الكحول، غالبًا ما بين 60٪ و 95٪ وعادة ما تكون كحول الآيزوبروبيل أو الإيثانول (كحول الإيثيل) أو البروبانول، من المعروف أن الكحول قادر على قتل معظم الجراثيم.

وتحتوي المطهرات الخالية من الكحول على ما يسمى مركبات الأمونيوم الرباعية (عادة كلوريد البنزالكونيوم) بدلاً من الكحول، يمكن أن تقلل هذه الميكروبات ولكنها أقل فعالية من الكحول.