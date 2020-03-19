شرطة أبوظبي توفر ترخيص السائقين والآليات إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حرصها على تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، في زمن قياسي لا يزيد على ست دقائق، وأصبح بإمكان المتعاملين الحصول على خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات في وقت قياسي.

وأفاد مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، العميد ناصر سلطان اليبهوني، بأن «الشهر الرقمي»، الذي يقام تحت شعار: «اكسب وقتك»، يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات الحكومية في أبوظبي، لتعزيز المستقبل الرقمي بالإمارة.

وذكر أن خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات، في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، تحظى بإقبال كبير من المتعاملين، ومن أبرز خدمات التطبيق خدمتا «تسجيل النقاط السوداء»، وترحيلها إلى رخصة القيادة، و«شراء بدل حجز مركبة»، حيث يستطيع أصحاب المخالفات المترتبة عليهم حجز شراء مدة الحجز.

وأضاف أن «خدمة تغيير بيان مركبة»، وتشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات، منها تغيير عدد الكراسي، وتغيير رقم المحرك، يمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني، ويرسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني، ويدفع رسوماً قدرها 100 درهم، تسهيلاً وتوفيراً للوقت ولتخفيض الازدحام.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي توفر خدمة «إضافة فئة رخصة قيادة»، التي يستطيع المتعامل، من خلالها، إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة، ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة والهوية الأصلية، وتقدم الخدمة عبر القنوات الرقمية، والخدمتان توفرهما مديرية ترخيص السائقين والآليات.