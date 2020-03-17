محمد بن راشد يأمر بترفيع قائد عام شرطة دبي إلى رتبة فريق

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترفيع قائد عام شرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إلى رتبة فريق، تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال العمل الأمني، ودوره في قيادة منظومة العمل الشرطي بإمارة دبي.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري: «نعرب عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. خدمة الوطن والسهر على أمنه واستقراره وضمان راحة، وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وزوار، هو شرف وأمانة لا يدخر أبناء جهاز الشرطة، كلٌّ في موقعه، أي جهد في حملها».