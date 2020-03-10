تعرف إلى الفعاليات التي تم تأجيلها في الدولة احترازاً من «كورونا»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت جهات حكومية وخاصة في الدولة عن تأجيل مؤتمرات ومعارض وورش تخصصية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، حيث رصدت «الإمارات اليوم» إرسال دوائر حكومية وجهات خاصة رسائل عبر الإميل الالكتروني وإشعارات عبر لـ«سوشيال ميديا»، تشير فيها إلى تأجيل فعالياتها حتى إشعار آخر، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات - الجهة المنظمة للمعرض، عبدالناصر محمد الذهب، إن إدارة المعرض قررت تأجيل المعرض المقررة إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق المعرض، وأنه سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة في الوقت المناسب، وتابع أن المعرض السنوي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يسعى إلى توفير أفضل فرص التوظيف والتدريب لأبناء الإمارة.

وأوضح أنه نظراً للظروف الراهنة تم تأجيل المعرض حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في الدولة.

وأشار برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب إلى أنه قرر إلغاء الورشة التخصصية «أساسيات الإدارة المالية الناجحة»، التي ينفذها البرنامج للمتدربين بناءً على التعميم الصادر من هيئة المعرفة التنمية البشرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين، بما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني.

إلى ذلك، أعلنت الجهة المنظمة لـ«قمة العرب للطيران» تأجيل القمة، وذلك في ضوء المخاوف المتواصلة حيال فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المشاركين، حتى الربع الرابع من العام الجاري، ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أنها قررت تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي، الذي كان مقرراً تنظيمه في الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، وتابعت أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً.

كما أعلنت «مجموعة آرت دبي»، أمس، عن تأجيل فعاليات النسخة الـ14 من معرضها الفني الدولي «آرت دبي» المزمع انعقاده بين 25 و28 مارس الجاري. وجاء في البيان الصادر عن المجموعة «في ضوء التداعيات الصحية المتواصلة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقب التشاور مع شركائنا والأطراف المعنية، تعلن عن تأجيل (آرت دبي)، ونظراً للدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الفنانين المحليين والإقليميين، بادرنا إلى تنظيم برنامج مصمم خصيصاً للمجتمع الفني المحلي بدلاً من (آرت دبي 2020)، يشارك فيه المساهمون ورواد الفكر المدرجون ضمن البرنامج الحالي للمعرض».

وأعلنت المجموعة أنه سيجرى الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج في حينها، «وعملاً بالبروتوكولات الطبية الصارمة التي تطبقها دبي على صعيد الصحة والنظافة الصحية، سنرّحب بزوارنا العالميين في شهر مارس، ونوصي الجميع باتباع التوجيهات التي تلقوها من الهيئات المعنية في بلدانهم».

وأشار اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من الاتحاد على المساهمة الفعالة في الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا القرار ينبع من الحرص على ترجمة قيم الرياضة، وتوفير تجربة مميزة للرياضيين والجمهور والشركاء، والتزامه بالحفاظ على مكتسبات الرياضة، والعمل على ضمان سلامة وصحة اللاعبين والقائمين على اللعبة التي اعتادت على اسعاد أبناء الإمارات، وحققت الكثير من الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية في العقد الأخير.