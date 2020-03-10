المصدر: الامارات اليوم

صحة

نوّه مستهلكون بمركز الخضار والفواكه الجديد في منطقة العوير، بمستوى النظافة والعناية بالمرافق الصحية، خصوصاً مع قيام الموظفين بمساعدة روّاد المركز في اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية، بارتداء قفازات خاصة لدى الدخول وخلعها عند الخروج من المركز.

دهشة

أبدى مترددون على حدائق عامة ترتادها العائلات بكثرة، انزعاجهم من تناثر بطاقات دعاية لمراكز مساج تحمل صور فتيات أجنبيات بملابس «غير لائقة»، مطالبين بمحاسبة من يُلقي بتلك البطاقات حول أسوار الحديقة.

قرض

تلقى متعامل مع بطاقة «نجم» الائتمانية أكثر من سبعة اتصالات من الشركة، تعرض عليه تسديد الرسوم المدرسية أو تغطية أي قروض حصل عليها، على الرغم من رفضه مثل هذه العروض منذ أول اتصال.

إنارة

طالب سكان في منطقة القليعة بالشارقة بوضع أعمدة إنارة في المنطقة، خصوصاً أنها تضم فنادق وشققاً فندقية، ما جعلها تكتظ بالسائحين الذين يمشون سيراً على الأقدام في المنطقة، بينما يصعب رؤيتهم من جانب السائقين عند حلول الظلام.

أسعار

تكررت شكاوى قراء من ارتفاع أسعار المعقمات في الأسواق، ودعوا وزارة الاقتصاد إلى التدخل، والضغط على منافذ البيع لعرضها للمستهلكين بأسعارها القديمة، قبل انتشار فيروس «كورونا» في العالم.

إزعاج

طالب سكان البنايات المقابلة لحديقة العائلة على كورنيش أبوظبي، بإغلاق ملعب الحديقة بعد العاشرة مساء، وذلك بسبب الإزعاج المتكرر من قيام شباب باللعب إلى ما بعد منتصف الليل، ما يترتب عليه إزعاج شديد بسبب أصواتهم المرتفعة.

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