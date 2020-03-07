المصدر: الامارات اليوم

تذاكر

قرر ذوو طلبة إلغاء رحلاتهم المخططة في إجازة الربيع، بعد قرار تقديمها واعتماد التعلم عن بعد، معتبرين أن سلامة أبنائهم لها الأولوية، على الرغم من تكبدهم خسائر مالية بعد إلغاء تذاكر السفر المسبقة.

هدر

دعا مقيمون في أبوظبي إلى توعية عمال ري حدائق جزيرة الطريق بأهمية ضبط اتجاهات أنابيب الري، إذ رصدوا حالات هدر كبير للمياه في بعض المناطق، وسيلان المياه على الطريق العام، الأمر الذي يزيد من الاستهلاك، ويربك حركة المركبات.

مواقف

طالب مواطنون ومقيمون في أبوظبي بإعفاء المواقف المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية من الرسوم، تخفيفاً عن الزوّار من المرضى، خصوصاً أن هناك حالات مرضية تستدعي دخولها سريعاً، وقضاء فترة طويلة لتقي العلاج.

دراجات

طالب سكان في المنطقة الشرقية الجهات المعنية والمختصة بوضع ضوابط بشأن الدراجات (الهوائية والكهربائية)، التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الشوارع الداخلية والرئيسة، من دون وجود إنارة كافية لهذه الدراجات، خصوصاً أن من يستخدمها هم من فئة الأطفال والمراهقين، مشكلين خطراً على أنفسهم وعلى مستخدمي الطرق.

ترفيه

أثنى زائرون لمعرض الخليج للأغذية (غلفود 2020)، الذي اختتم أعماله أخيراً، بمركز دبي التجاري العالمي، على عمليات التطوير في أجنحة المعرض، واستحداث مناطق بين صالات العرض تحتوي على مرافق ترفيهية وألعاب خفيفة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com