المصدر: الامارات اليوم

تدخين

طالب أولياء أمور بتشديد الرقابة على أماكن بيع أداوت التدخين الإلكترونية، إذ يتساهل بعضها في البيع لطلبة المدارس دون السن القانونية، بما يشكل خطراً كبيراً على صحتهم.

بنك

يواجه متعاملون مع بنك دبي الإسلامي مشكلات في تسديد الفواتير الاستهلاكية عبر الخدمة الهاتفية، وذلك بعدما أضاف البنك خدمة تدعى «المساعدة الصوتية»، وتتطلب الدخول في إجراءات طويلة في كل اتصال، وفي كثير من الأحيان لا ينجح المتعامل في إنجاز المطلوب.

مشاة

اقترح سكان توفير المزيد من ممرات المشاة على الطرق الرئيسة داخل الضواحي السكنية في دبي، لافتين إلى أنهم يضطرون أحياناً لعبور الشارع بشكل مخالف من أمام المركبات التي تسير بسرعات عالية نسبياً.

صيانة

اشتكى متعاملون عدم توافر قطع الغيار في كراجات وورش صيانة، ما يتسبب في تأخر تصليح السيارات المؤمّنة، مطالبين بآلية تلزم الكراجات بالتنسيق مع شركات التأمين بتوفير القطع ضمن أطر زمنية محددة.

كلاب

طالب قراء بإلزام مقتني الكلاب الأليفة بعدم إخراجها إلى الشوارع من دون وضع الأغطية المخصصة لأفواه تلك الكلاب، بما يضمن السلامة للمارة وعدم التعرض لحوادث العض، وتجنب حالة الهلع لدى بعض الأطفال والسيدات عند خروج الكلاب من البنايات، خصوصاً بعد تزايد ظاهرة اقتنائها أخيراً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com