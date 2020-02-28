«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (c-e-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-z-)، في مزاد علني.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من 8 مارس المقبل، فيما ينطلق المزاد في 14 من الشهر نفسه بمدينة الحبتور في دبي.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص، جمال السادة، إن الهيئة تحرص من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزادات علنية وإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها، خصوصاً التي تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتابع أن المزادات تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من المجتمع، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على هذه المزادات يشهد تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في دبي، وإيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع.

- «طرق دبي» تتيح فرصاً متكافئة لعشّاق الأرقام المميزة.