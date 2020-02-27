المصدر: الامارات اليوم

اكتظاظ

تسبب إغلاق ساحات رملية بمنطقة المجاز بالقرب من كورنيش البحيرة في الشارقة، تُستخدم مواقف لسيارات السكان، في حالة من اكتظاظ المركبات في الطرق المحيطة بالمنطقة، التي تضم عدداً كبيراً من البنايات السكنية القديمة التي لا تتوافر فيها مواقف.

مطب

كرر سكان بمنطقة القليعة في الشارقة مطلبهم إنشاء مطب في مدخل المنطقة الجديد من جهة الكورنيش، وذلك بسبب تكرار وقوع الحوادث الناجمة عن غياب التخطيط، وعدم وجود أفضلية للاتجاهات الأربعة للشارع.

تسويق

على الرغم من التعميم الصادر عن المصرف المركزي، الذي يمنع تسويق القروض والمنتجات المصرفية وترويجها عن طريق الهاتف لغير متعاملي البنك، لايزال قراء يتلقون اتصالات من بنوك لا يتعاملون معها، وذلك بغرض الترويج للمنتجات البنكية.

تدخين

نوّه قارئ بمبادرة محال بيع مستلزمات التدخين في إمارة عجمان، بتعليق لافتة على الباب تمنع دخول من هم أقل من 18 سنة، مؤكداً أن هذه الخطوة تؤدي إلى الحد من تداول المراهقين وسائل التدخين، كخطوة جادة في سبيل القضاء على تدخين المراهقين.

أمان

رصد سائقون في أبوظبي عدم مراعاة الكثيرين لمسافة الأمان بين السيارات، وفي المقابل يبالغ البعض في تقدير المسافة التي ينبغي تركها، فيتسببون في تعطيل حركة السير.

ترويج

لاحظ قارئ أنه تلقى رسائل ترويجية وإعلانات عن طريق الرسائل النصية على هاتفه، بعد مرور ساعات قليلة على تفعيل خطه الجديد!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com