الإمارات تزرع 6 ملايين شجرة بـ «الدرونز»

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مشروع الزراعة المحلية باستخدام طائرات بدون طيار (الدرونز)، إذ تم نثر ستة ملايين بذرة لأشجار «السمر» و«الغاف» وزراعتها في 25 موقعاً مختاراً بشكل علمي، على مستوى المناطق الشمالية والشرقية والوسطى للدولة، ومنها سيح الساعدي، وسيح البانة، وأبوعويد، وسيح البير في المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى خلف سد لص، وسيح اخيضر، ووادي الحلو، ووادي صخيبر، وطوي فاطمة، وسيح الحرمل، والرويضة الشرقية، والرويضة الغربية في المنطقة الوسطى، وذلك تزامناً مع بدء موسم الأمطار في الدولة.

ونفذت الوزارة المشروع بالتعاون مع شركة نيكاي الإمارات، وشركة فالكون آب درونز، ورجلَي الأعمال الإماراتيين سالم القايدي وعبدالله الحاي، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف نثر ملايين من بذور الأشجار المحلية عبر طائرات بدون طيار في مناطق منتقاة على مستوى الدولة، وتم نثر ما يزيد على ستة ملايين من بذور أشجار السمر والغاف المحلية وزراعتها ، بعد اختيار البذور بعناية وتجهيزها بطرق علمية وفنية عالية.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «مشروع الزراعة المحلية، باستخدام الطائرات بدون طيار، يأتي ضمن التوجه المستقبلي للوزارة لتعزيز الاعتماد على الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا في الوصول لحلول، وإطلاق مبادرات ومشروعات تحقيق الاستدامة على مستوى المجالات البيئية كافة».

وأضاف: «ضماناً لنجاح المشروع وإسهامه في تحقيق الاستدامة، سيتم تنفيذ العديد من الجولات الاستطلاعية لمراقبة عمليات الاستنبات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، كما وضعت الوزارة خطة تطوير مستقبلية للمشروع، تستهدف تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في الزراعة وتوسيع رقعتها».

وأشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات من أولى الدول عالمياً في استخدام الطائرات بدون طيار في نشر وزراعة البذور، بعد كندا وأستراليا، والأولى عالمياً من حيث عدد البذور المحلية التي تم نثرها وزراعتها عبر هذه التكنولوجيا.