المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ملابس

لاحظ متسوّقون بمتجر شهير للملابس في دبي، إغلاق إدارة المتجر غرفة قياس الملابس الرجالية، وتطبيق نظام يقضي بالضغط على جرس خاص لاستدعاء موظف لفتح الغرفة. وعند الاستفسار من موظفي المتجر، أوضحوا أن النظام الجديد يستهدف تنظيم استخدام غرفة القياس، وعدم إشغالها لفترات طويلة من بعض المتسوّقين.

روائح

لاحظ سكان في منطقة الورقاء الثالثة في دبي، أخيراً، انبعاث روائح كريهة تشبه روائح المخلفات في بعض الطرق بالمنطقة، من دون معرفة المصدر، ما اضطر بعض السكان إلى تجنب فتح النوافذ لفترات طويلة.

مواقف

اشتكى مرتادون للمسجد الكبير في شارع الانتفاضة، المقابل لمركز شرطة البحيرة في الشارقة، عدم وجود مواقف كافية للسيارات، خصوصاً خلال توقيت صلاة الجمعة، ما يضطر بعض المصلين إلى إيقاف سياراتهم بشكل خاطئ في الطرق المحيطة بالمسجد.

نظافة

طالب مستهلكون بإلزام العاملين في منافذ بيع الأطعمة بمراكز التسوّق، باتباع المعايير الأساسية للنظافة، إذ لا يرتدي بعضهم قفازات بلاستيكية أثناء العمل، وإعداد طلبات الزبائن، أو لا يستخدمونها بشكل دائم.

عبوات

تساءل مستهلكون، فيما إذا كانت هناك مدة زمنية محددة لاستخدام عبوات المياه كبيرة الحجم من شركات التعبئة، لافتين إلى أن بعضها قديم، وتبدو عليها آثار الاستخدام الطويل، بما في ذلك الجزء الخارجي، فضلاً عن عنق العبوة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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