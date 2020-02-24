156 مليون درهم صفقات اليوم الأول في «يومكس» و«سيمتكس» 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع خمس صفقات مع شركات محلية ودولية، بقيمة إجمالية تجاوزت 156 مليون درهم، وذلك خلال مؤتمر صحافي، عُقد في ختام اليوم الأول من معرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020».

وكشف المتحدث الرسمي باسم معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2020، العميد الركن طيار طارق محمد البناي، خلال المؤتمر الصحافي، أن «إجمالي صفقات العقود الخارجية وصل إلى 90 مليوناً و575 ألفاً و681 درهماً، فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 65 مليوناً و515 و824 درهماً».

وأكد البناي أنه تم التعاقد مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، لشراء نظام الطائرات المسيرة بقيمة 55 مليوناً و128 ألفاً و14 درهماً، ومع شركة «إيرث» الإماراتية لشراء آليات مسيرة بقيمة 10 ملايين و387 ألفاً و810 دراهم.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة «إنسيتيو إنك» الأميركية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بقيمة 50 مليوناً و257 ألفاً و883 درهماً، ومع شركة «ستيت فورن تريد إنتيربرايز» الأوكرانية لشراء طائرات مسيرة بقيمة مليونين و626 ألفاً و195 درهماً. كما تم التعاقد مع شركة «كاينتك» من المملكة المتحدة لشراء أهداف جوية بقيمة 37 مليوناً و691 ألفاً و603 دراهم.

توقيع خمس صفقات مع شركات محلية ودولية.