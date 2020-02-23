‏منصة تفاعلية جديدة توفّر وظائف مرنة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين‬، عن توفير فرص عمل مستقلة ومرنة للمواطنين والمواطنات، ابتداءً من شهر مارس المقبل، تحقق لهم دخلا ماديا إضافي، وذلك عن طريق إطلاق المنصة التفاعلية للتوظيف الذاتي.

ودعت الوزارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات المنصة التفاعلية الجديدة إلى التسجيل في المنصة والحصول على الترخيص اللازم من الوزارة الرجاء زيارة الرابط التالي: WwW.aefreelancer.ae.

وأكدت أن هذه المنصة تستهدف المواطنين من أصحاب المهارات الوطنية، ممن تزيد أعمارهم على 21 عامًا، للعمل لدى القطاعين الحكومي و الخاص، مشيرة إلى أن المنصة تتيح للمواطنين المستهدفين تقديم الخدمات للجهات المعنية بمقابل مادي.

وحددت الوزارة 6 مجالات تغطيها هذه المنصة، تشمل "الخدمات الإدارية والمهنية، خدمات التسويق، خدمات التصميم، خدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى، الخدمات الرقمية، خدمات التصوير والمونتاج".