‏منصة تفاعلية جديدة توفّر وظائف مرنة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير فرص عمل مستقلة ومرنة للمواطنين والمواطنات، ابتداءً من شهر مارس المقبل، تحقق لهم دخلا ماديا إضافي، وذلك عن طريق إطلاق المنصة التفاعلية للتوظيف الذاتي.
ودعت الوزارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات المنصة التفاعلية الجديدة إلى التسجيل في المنصة والحصول على الترخيص اللازم من الوزارة الرجاء زيارة الرابط التالي: WwW.aefreelancer.ae.
وأكدت أن هذه المنصة تستهدف المواطنين من أصحاب المهارات الوطنية، ممن تزيد أعمارهم على 21 عامًا، للعمل لدى القطاعين الحكومي و الخاص، مشيرة إلى أن المنصة تتيح للمواطنين المستهدفين تقديم الخدمات للجهات المعنية بمقابل مادي.
وحددت الوزارة 6 مجالات تغطيها هذه المنصة، تشمل "الخدمات الإدارية والمهنية، خدمات التسويق، خدمات التصميم، خدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى، الخدمات الرقمية، خدمات التصوير والمونتاج".