إطلاق خدمة تأجير الدرّاجات الهوائية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وشركة «كريم»، رسمياً خدمة تأجير الدرّاجات الهوائية، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك عبر توفير 780 دراجة هوائية، و78 محطة للدراجات في المرحلة الأولى، موزعة على مناطق مختلفة من دبي، ضمن مشروع يشمل توفير 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، يجري تنفيذه على مراحل مختلفة.

ودشن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة (كريم)، مُدثّر شيخة والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، الخدمة في محطة الدراجات بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة ومسؤولي الشركة.

ووظفت «كريم» أحدث الأنظمة الذكية لتتبع مواقع الدراجات وربطها بنظام تحديد المواقع (GPS)، والتنبّؤ بالمناطق ذات نسب الإشغال المرتفعة، إضافة إلى تشغيل محطات لإيقاف الدراجات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير إمكانية التأجير والدفع باستخدام تطبيق «كريم بايك»، الذي يتيح للمتعاملين فك رمز الدراجة الخاصة بهم عبر مسح رمز الاستجابة السريعة على هيكل الدراجة، أو إدخال الرمز المكوّن من خمسة أرقام من التطبيق في محطة ركن الدراجات.

وتغطي الخدمة العديد من المناطق الحيوية، مثل المارينا، وشارع شاطئ جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، وذا جرينز، والبرشا هايتس، وقناة دبي المائية، ودبي للإعلام، ووسط مدينة دبي، والقدرة.

كما تغطي الشوارع الآمنة في مناطق الكرامة والمنخول. وحددت السرعة القصوى في جميع المناطق، سواء تلك المخصصة لقيادة الدراجات أو الشوارع الآمنة، بـ30 كم/‏‏ الساعة، وهي السرعة الآمنة لمستخدمي الدراجات ضمن المسارات المخصصة.

وستشغل «كريم» وفقاً للعقد الموقع مع الهيئة، الذي يستمر لمدة 15 عاماً، 1750 دراجة، وتركب 175 محطة، خلال أول سنتين من العقد، ترتفع في السنوات الخمس اللاحقة إلى 3500 دراجة، و350 محطة.

وأكد الطاير أن خدمة المشاركة في الدراجات الهوائية، تسهم في توفير بدائل مناسبة، تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية.

وقال: «تسهم الخدمة في تعزيز الاستدامة في دبي وتشجيع السكان والسياح على الاستمتاع بحياة صحية نشيطة، من خلال توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات. كما تسهم في دعم التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، من خلال تعزيز رحلات التنقل المرن دون مركبات ودمجها بطرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل اليومي، بهدف الحد من استخدام المركبات الخاصة والتحول إلى استخدام وسائل نقل أكثر استدامة، وهو ما يسهم في دعم جهود حكومة دبي في خفض استهلاك الطاقة، وخفض التلوث، وتوفير بيئة أكثر صحةً وسعادة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

ونفذت الهيئة في السنوات الماضية، مسارات للدراجات الهوائية بطول 425 كيلومتراً، شملت العديد من المناطق، مثل سيح السلم، وباب الشمس، وشارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إضافة إلى المشروعات المنجزة أخيراً في الخوانيج، والورقاء، والمسارات المشتركة في منطقة القصيص، والكرامة، والمنخول بطول 32 كيلومتراً. وسيصل الطول الإجمالي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى نحو 647 كيلومتراً بحلول عام 2023.

مطر الطاير:

«المبادرة تسهم في تطوير جودة الحياة وتدعم رحلات (الميل الأول والأخير)».

«الدراجات الهوائية توفر بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة».

780

دراجة هوائية و78 محطة في المرحلة الأولى من المشروع.

لائحة الخدمة

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خدمة تأجير الدراجات الهوائية في الإمارة، بعد إجراء دراسات مستفيضة تتماشى مع مبدأ الميل الأول والأخير واستراتيجية السلامة المرورية للوصول إلى رؤية صفر وفاة على طرق الإمارة.

ودعت الهيئة مستخدمي خدمة تأجير الدراجات الهوائية، إلى الالتزام بعدم استخدام الدراجات على الطرق المحددة سرعتها بـ60 كلم/‏ساعة، وما فوق، والنزول عن الدراجة الهوائية أثناء العبور من معابر المشاة، وارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة، والجلوس على المقعد المثبت في الدراجة الهوائية، إضافة إلى القيادة على الجانب الأيمن من مسار الدراجة الهوائية، وعدم الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة أثناء قيادتها، وعدم ترك الدراجات الهوائية بصورة تشكل إعاقة للمركبات أو المشاة. ونصت اللائحة كذلك على ترك مسافة أمان كافية بين الدراجة وبين المركبات والمشاة، وعدم حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن الدراجة الهوائية، والالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية على الطرق ومسارات الدراجات الهوائية، وعدم استخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة الدراجة، والسير باتجاه حركة المرور دائماً، وليس بعكس حركة المرور، والتأكد من صلاحية الدراجة وتوافر متطلبات السلامة. كما شددت اللائحة على منع تأجير وقيادة الدراجات الهوائية لأي شخص يقل عمره عن 15 سنة، إلا بمرافقة شخص لا يقل عمره عن 18 سنة.