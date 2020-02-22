المصدر: الامارات اليوم

إزعاج

فوجئ مقيم في أبوظبي، بعد استئجاره شقة سكنية، بعدم وجود عازل للصوت في الجدران، الأمر الذي تسبب له في متاعب كثيرة بسبب إزعاج الجيران، متسائلاً: هل يحق له قانوناً فسخ العقد لهذا السبب؟

تهور

انتقد سائقون قيام البعض باستغلال مسافة الأمان التي يتعين تركها بين السيارات، للتجاوز بتهور، والانتقال من حارة إلى أخرى بطريقة مفاجئة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث.

جسر

ناشد مقيمون في منطقة النهدة بالشارقة المسؤولين سرعة الانتهاء من جسر المشاة الذي يربط منطقتهم بمنطقة التعاون المقابلة، حتى يستفيدوا من الأجواء الشتوية، والتمتع بمنطقة الممزر، ولمنع عبور الشارع بطريقة خاطئة من قبل البعض.

أدوية

اشتكى متعاملون من النقص الذي يعانيه الكثير من الصيدليات في دبي، في أنواع معينة من الأدوية، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن صيدليات بديلة أو انتظار وصول الكميات المطلوبة، خصوصاً أدوية القلب والضغط، التي اضطر بعضهم إلى انتظار وصولها، ومخالفة توصيات الطبيب، بسبب عدم توافر الكمية التي يحتاجونها.

شيك

أنهى مستهلك تعاقده مع شركة نجم للبطاقات الائتمانية، وأجرى اتصالاً بالشركة لطلب شيك الضمان الذي وقّعه عند بداية التعاقد، لكن الشركة لم ترسل إليه الشيك، رغم مضي أشهر عدة على الطلب.

شارع

طالب سكان منطقة شعبية المصلى الجديدة، بمدينة خورفكان، بإنارة الشوارع الداخلية، وتسوية الطريق الذي تكثر فيه المطبات، وتتناثر فيه الحجارة، إذ تسبب الشارع في تضرر مركباتهم. كما تشكو المنطقة خلوها من أي سوبرماكت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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