«كهرباء دبي» تخصص باقة خدمات وتسهيلات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي، بأنها وفّرت الرعاية للعديد من المبادرات والبرامج المجتمعية المعنية بدمج وتمكين أصحاب الهمم، لافتة إلى أن عدد المبادرات والرعاية المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم التي نفذتها بين عامين 2015 و2019، بلغ 48 برنامجاً بواقع 28 رعاية و20 مبادرة مجتمعية، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% العام الماضي.

وأضافت أنها خصصت لأصحاب الهمم باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات الشاملة التي يتم تقديمها من خلال قنوات عدة من بينها مراكز إسعاد المتعاملين، والمستقبل، ورعاية المتعاملين، إلى جانب الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.

وأشارت إلى تحقيق إنجازات في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم من أبرزها تأهيل مبانيها ومرافقها بنسبة 100%، كما أعادت تصميم مراكز إسعاد المتعاملين لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم، بهدف توفير تجربة سلسة ودامجة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تهيئة المباني لجميع حالات الطوارئ عبر وضع أجهزة الإنذار السمعية والبصرية، وأجهزة إنذار دورات المياه، وكراسي الإخلاء في جميع طوابق الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومدروسة لتمكين أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من كونها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إطلاق وتنفيذ مبادرات ملهمة ومفيدة لأصحاب الهمم من موظفي ومتعاملي الهيئة، وذلك ضمن برنامج متكامل يراعي جميع الجوانب التي تضمن سهولة وصولهم لجميع خدمات الهيئة سواء الذكية أو على مستوى مراكز إسعاد المتعاملين، حيث تولي الهيئة أهمية بالغة لهذه الفئة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وذلك ضمن جهودها في جعل دبي المدينة الأسعد في العالم.

وأشار إلى أن الهيئة لديها 26 موظفاً من أصحاب الهمم في مختلف الفئات موزّعين على سبعة قطاعات، وبلغت نسبة سعادتهم 99% ونسبة سعادة أهاليهم 95% في عام 2019، وتحرص الهيئة على مواصلة جهودها لزيادة نسبة رضاهم وسعادتهم عن جميع الخدمات المقدمة لهم.

وتقدم الهيئة خصومات لأصحاب الهمم المواطنين من خلال بطاقة «سند» لبعض الخدمات من بينها رسوم تشغيل وإيقاف خدمة الكهرباء والمياه، ورسوم فحص العداد (في حالة سلامة العداد)، ورسوم تحديث معلومات المتعامل مجاناً ورسوم إصدار شهادة المخالصة، كما وفرت أيضاً خدمة الدفع عن طريق المركبات.

تأهيل أصحاب الهمم

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، «مركز هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بمنطقة القصيص، في فبراير 2017، والذي يهدف إلى تدريب أكثر من 150 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم على استخدام التقنيات الحديثة، ويتضمن برامج ومبادرات لتوسيع مدارك ومعارف الطلبة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتعلم المستمر، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تمكنهم من الاندماج في المجتمع.

• الهيئة لديها 26 موظفاً من أصحاب الهمم في مختلف الفئات موزّعين على سبعة قطاعات.