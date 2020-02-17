المصدر: الامارات اليوم

تسوّل

اشتكى قارئ تكرار ظاهرة التسول بمنطقة البوطينة في الشارقة، من خلال دخول بعض الأشخاص إلى البنايات وطرق أبواب الشقق طالبين المساعدة، مشيراً إلى أن هؤلاء الأفراد قد يشكّلون مصدر خطر، مطالباً بضرورة الحد من هذه الظاهرة.

إلحاح

اشتكى متعاملون مع بنوك وطنية من كثرة الاتصالات المتعلقة بعروض البطاقات الائتمانية، وتعمد مندوبيها الإلحاح على استخدامها عبر الترويج الدائم لمزاياها، متسائلاً عن الطريقة التي يحصل بها هؤلاء على أرقام المودعين، خصوصاً الذين لا يحملون أي بطاقات.

نفايات

شكا سكان الأبراج المقابلة لمسرح الشارقة في منطقة المجاز مخلفات سائقي المركبات التي تصطف في الساحات الترابية، مطالبين بتوفير المزيد من مكبات النفايات، أو إيجاد حلول تكفل الحفاظ على المشهد الحضاري للمنطقة ونظافتها.

أقنعة

لاحظ مستهلكون أن بعض محال بيع الهدايا أبرزت عبوات أقنعة الوجه والمطهرات اليدوية في أماكن يراها المستهلكون، كنوع من التسويق لبيع تلك المنتجات، واستغلال مخاوف البعض ورغبتهم في الوقاية من الأمراض.

إلغاء

اشتكى قارئ من صعوبة إلغاء حجز مركبة أجرة عبر تطبيق كريم. وقال إنه حاول إلغاء طلبه، بمساعدة أحد السائقين، لكنه لم يجد طريقة لإلغائه. وأكد أنه دفع 17 درهماً من دون أن يستخدم المركبة، مطالباً بإجراءات أكثر سهولة عبر التطبيق الذي يوفر الخدمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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