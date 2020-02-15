المصدر: الامارات اليوم

عروض

طالب مستخدمون لتطبيق «سمايل» التابع لشركة «اتصالات» بتعزيز ورفع مستوى العروض المقدمة لهم، مشيرين إلى أن العروض التي كانت تقدّم سابقاً، والتخفيضات في المحال التجارية والمراكز الخدمية أفضل من الحالية.

دعوات

تعمد شركات متخصصة في العلاقات العامة إلى عدم ذكر تفاصيل الفعالية التي تدعو الصحافيين إليها، وتكتفي بالإشارة إلى «إعلان هام»، لإيهام الصحافيين بأهمية الموضوع، وتطلب الحضور قبل الموعد الفعلي للفعالية بنحو ساعة، لضمان حضور أكبر عدد منهم.

ألعاب

لاحظ متنزهون انتشار ظاهرة ألعاب الورق والحظ وخفة اليد، لتحقيق مكاسب وهدايا في المنطقة التراثية القريبة من السوق الكبير في بر دبي، متسائلين عن قانونية ممارسة تلك الأنشطة.

أدوية

يحتاج بعض الأدوية إلى موافقة مدير الصيدلية في مستشفى دبي، ما يضطر بعض المرضى إلى الحضور في اليوم التالي خصيصاً لصرف الأدوية التي طالب بها الطبيب المعالج.

أغطية

عبّر روّاد مقاهٍ مجاورة لبرج «اتصالات» في عجمان عن استيائهم من عدم إغلاق أغطية المجاري بالكامل، في عدد من الطرق، الأمر الذي قد يعرض المارة للأذى.

مدرسة

استغرب ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة بالشارقة، قيام مدرسة الفصل الخاص بابنته، بطلب بعض أدوات النظافة، مشيراً إلى أن الكميات التي تطلبها المدرسة تفوق استخدام الطالب الواحد على مدار العام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

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مرفقاً بصورة حال توافرها.

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