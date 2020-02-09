محمد بن زايد: تضحيات الصقور المخلصين ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي، احتفاء بأبناء الوطن البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وبهذه المناسبة، قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد والحكام، الاحتفاء بأبناء الإمارات المشاركين ضمن قوات التحالف العربي باليمن..تحية فخر للصقور المخلصين الذين أدوا الأمانة للوطن واستقرار المنطقة، تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن.. ستبقى الامارات عضيدا للشقيق وجسراً للسلام".