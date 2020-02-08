المصدر: الامارات اليوم

رسوم

طالب سكان في رأس الخيمة، الجهات المعنية بتخصيص مناطق برية وصحراوية وجبلية، للمتنزّهين مقابل رسوم رمزية وإلزامهم بالنظافة العامة، بعد انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات الرحلات في المناطق الطبيعية.

تعقيم

اقترح ذوو طلبة إلزام الحافلات المدرسية الحكومية والخاصة، بتركيب أجهزة تحتوي على معقم سائل عند بوابات النزول تمكن الطلبة من تعقيم أياديهم، حفاظاً على الصحة العامة ولزرع ثقافة العناية بالنظافة لديهم.

عرض

عرض أحد المستشفيات على المراجعين، تقديم استشارة مجانية لأي مريض سبق له زيارة طبيب من خارج المستشفى، ولم يقتنع بتشخيصه، للتأكد من حصوله على العلاج الصحيح.

حريق

دعا ساكن في بناية قديمة في شارع المطار بأبوظبي، إلى تحديث أنظمة الحرائق في البنايات القديمة، التي تطلق أجراس الطوارئ بشكل خاطئ، ما يثير فزع السكان.

رادار

طالب مرتادو طريق خورفكان – الشارقة الجديد بوضع رادارات لرصد سرعة المركبات، للحد من سلوكيات بعض السائقين ممن يستغلون عدم وجود الرادارات، لقيادة مركباتهم بسرعات تعرّضهم وتعرّض الآخرين للخطر.

محكمة

اشتكت قارئة عدم تمكنها من التواصل مع محكمة للأسرة في إحدى المناطق، وطول مدة إجراء الإعلام الشرعي الذي تقدمت به بعد وفاة زوجها، لمدة تزيد على 21 يوماً، على الرغم من تطبيق الحكومة الإلكتروني الذي يتيح الاطلاع على المعلومات بسهولة.

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