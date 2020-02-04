المصدر: الامارات اليوم

خاتم

أثنى مواطن على احترافية فريق النقل والإنقاذ بشرطة دبي، الذي تمكن من إنقاذ إصبع زوجته بعد أن علق الخاتم فيه، وأدى إلى التهاب وتورم، جعل مهمة قطعه صعبة للغاية، واستمرت معاناة الزوجة أكثر من ست ساعات، قبل أن يحضر فريق النقل والإنقاذ ويؤدي المهمة بنجاح ودقة.

علاقة

لاحظ لاعبون بأحد أندية دوري الخليج العربي، تغيراً واضحاً في معاملة المدرب الأجنبي معهم، قياساً بما كان عليه الوضع في بداية الموسم، إذ يهمس اللاعبون بأن المدرب أجبر على هذا التغير، لاستشعاره بأن أيامه مع الفريق أصبحت معدودة بسبب تراجع النتائج.

مخللات

اشترى مقيم في أبوظبي «مخللات» من جمعية تعاونية، واكتشف بعد عودته لمنزله، أنها منتهية الصلاحية، داعياً الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة الغذائية.

مواقف

قال مرضى وزوار لمستشفى دبي إنهم يواجهون أزمة شديدة في مواقف السيارات، خصوصاً أمام قسم الطوارئ، إذ يحتاجون إلى وقت طويل لركن سياراتهم، مطالبين بزيادة عدد المواقف.

دوريات

دعا مستخدمون لطريق الفجيرة - دبا الفجيرة، إلى تخصيص دوريات شرطة لضبط سائقي الحافلات الصغيرة في الأنفاق والطرق الرئيسة، الذين يقودون مركباتهم بسرعة عالية ويتجاوزون بشكل غير آمن.

مفردات

اشتكى ذوو طلبة صعوبة المفردات اللغوية المستخدمة في منهاج وزارة التربية، خصوصاً مادتي العلوم والرياضيات، داعين واضعيها إلى استخدام مصطلحات بسيطة يسهل فهمها على الطلبة، خصوصاً في المرحلة الابتدائية.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.