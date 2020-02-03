المصدر: الامارات اليوم

إصلاحات

أغلقت دائرة البلدية في عجمان، بعض المحاور الجديدة على شارع الشيخ خليفة بن زايد، من أجل تطوير منظومة الري، وهو ما زاد من الزحام في بعض المناطق، خصوصاً في أوقات الذروة.

تطوّع

تلقّى قراء عبر هواتفهم المحمولة، رسائل نصية للتسجيل والتطوّع في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020»، وهو ما استقبله الكثيرون بترحاب شديد.

رقابة

طالب مستهلكون بتشديد حملات الرقابة على متاجر الهدايا والتخفيضات، التي تبيع منتجات غذائية بأسعار منخفضة، وبنسب مبالغ فيها مقارنة بأسعار مثيلاتها في مراكز التجزئة الأخرى بالأسواق، ما يثير التساؤلات والقلق حول ظروف تخزين تلك المنتجات وبيعها.

تنمر

اشتكى ولي أمر طالبة في الصف الثاني الابتدائي، بمدرسة «بلومنغتون أكاديمي» في دبي، تعرض ابنته للتنمر من زميلتها، أثناء وجودهما في الحافلة المدرسية، إذ وجهت الطالبة لابنة صاحب الشكوى عبارة تشي بالعنصرية، إلا أن إدارة المدرسة اكتفت فقط بتوجيه اللوم إلى الطالبة، دون اتخاذ أي إجراء.

أشجار

لاحظت سائقة أن بعض أصحاب المزارع في منطقة الروية 3، على طريق دبي - العين، لا يعتنون بالنظافة العامة للمنطقة، إذ يتركون فروع الأشجار الممتدة في الشارع، بلا تقليم، ما يتسبب في إحداث خدوش في سقوف السيارات التي تمر تحتها، فضلاً عن أن البعض الآخر يقطع فروع الأشجار ويتركها على الطريق، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام.

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