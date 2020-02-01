المصدر: الامارات اليوم

قف

لاحظت قارئة، أنها كلما توقفت في المسار المجاور لمسار توقف حافلة مدرسية تستعمل لوحة «قف»، أن قائدي المركبات القادمين من الخلف يستعملون آلات التنبيه بشكل مستمر حتى تفسح لهم الطريق للعبور، على الرغم من أن ذلك يخالف القانون، داعية إلى مراقبة هذا السلوك.

رش

اشتكى مرتادون لسوق شعبي في الدولة من رش عامل النظافة مبيدات حشرية في أجهزة التكييف أثناء وجودهم، مشيرين إلى أن الأطفال أول من يتضرر بمثل هذا التصرف، داعين المعنيين إلى الرقابة على تصرفات العمال.

سرعة

نوّه مستهلك بسرعة استجابة إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي في التعامل مع شكوى لها من أحد مراكز تجارة التجزئة، ما أسهم في التوصل إلى وضع حلول فعالة للشكوى.

عروض

قالت ولي أمر طفلة في الصف الخامس، إن مندوب أحد البنوك اتصل بابنتها لتقديم عروض بنكية عليها، وعندما ردت والدة الطفلة أخبرته بأن صاحبة الرقم لا يتعدى عمرها 11 سنة، متسائلة عن مصدر حصول مندوبي البنوك على بيانات المتعاملين، وأي شخص يتصلون به لشرح عروضهم له.

مرضى

لاحظ أطباء أن بعض المرضى الأطفال يتم إحضارهم إلى العيادات مع الخادمات من دون أولياء الأمور، وصنفوا هذا السلوك ضمن إطار الاستهتار من أولياء الأمور بشأن صحة أطفالهم، خصوصاً أنه من غير المضمون التزام المربيات بمتابعة مشكلات الأطفال الصحية.

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