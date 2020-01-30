«موارد الشارقة» توظف 2876 مواطناً ومواطنة خلال 2019

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة الدكتور طارق سلطان بن خادم، أنه تم توظيف 2876 مواطناً ومواطنة من خلال برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2019، حيث تم توظيف 2041 باحثاً وباحثة عن عمل بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، في حين تم توظيف 835 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الخاصة، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي لتعيين الكوادر المواطنة خلال السنوات الست الماضية بلغ 16781.

وأكد أن ذلك يأتي تحقيقاً للرؤى التنموية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة بتسخير الجهود اللازمة كافة من أجل توفير الوظائف المناسبة لأبناء الإمارة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين استقراره ورفاهيته، وعليه تعمل دائرة الموارد البشرية بالشارقة على تسخير الجهود والإمكانات كافة من أجل تحقيق استقرار المواطنين وظيفياً، ودعمهم علمياً ومهنياً للنهوض بهم كثروة بشرية وطنية تشارك في مسيرة التنمية وتتميز في القيادة والريادة.

وأوضح أن إمارة الشارقة سباقة في طرح وتنفيذ مبادرات السعادة ذات الأثر الإيجابي على أبناء إمارة الشارقة، مؤكداً أن سموه يسعى جاهداً لتوظيف الإمكانات المتاحة كافة من أجل أن يرى البسمة تعم على قلوب ووجوه أبنائه، ساعياً سموه بذلك إلى بناء مجتمع يتسم بالرقي، وينعم بالعيش الرغيد والحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وأوضح أن مؤشر التوظيف خلال 2019 كان مبنياً على نتائج التوظيف بناءً على متطلبات تنمية المجتمع، موضحاً أن صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد توظيف 724 من حالات الفئات الناتجة عن استبيان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودراسات دائرة الخدمات الاجتماعية ومراكز التنمية الأسرية، بالإضافة إلى طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة، لمدن ومناطق الإمارة.

وأكد أن توظيف الحالات الواردة شمل ست فئات تتمثل في الأيتام، أبناء ذوي الدخل المحدود، المطلقات، الزوجة العائلة للأسرة، ذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية 2018-2019، وأسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود، حيث كان عدد أبناء الأيتام الذين تم تعيينهم 187 مواطناً ومواطنة، و446 من أبناء ذوي الدخل المحدود، نظراً إلى أن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد والدخل أقل من 20 ألف درهم، و38 من المطلقات و15 من فئة الزوجة العائلة للأسرة نظراً إلى عدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي، و20 من فئة ذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية 2018-2019، الذين تسمح لهم إعاقتهم بالعمل في وظائف خاصة تتناسب مع نوع إعاقتهم، و18 من أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود.

مؤشر التوظيف خلال 2019 مبني على نتائج التوظيف ومتطلبات تنمية المجتمع.

16781

العدد الإجمالي لتعيين الكوادر المواطنة خلال السنوات الست الماضية.