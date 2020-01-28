شرطة الشارقة: تخفيض المخالفات ينتهي الجمعة ولا نية للتمديد

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

دعت شرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات الذين لم يسددوا مخالفاتهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من قرار تخفيض المخالفات الذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي بعد 3 أيام، مشيرة لـ "الإمارات اليوم" أن القرار أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولا نية لتمديد المدة المقررة بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور بنسبة 50%، إذ بدأ تطبيق القرار في 22 أكتوبر 2019، وينتهي يوم الجمعة 31 يناير الجاري.

وأكدت أن الهدف من تطبيق قرار تخفيض المخالفات يعود إلى حرص شرطة الشارقة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وقالت إن قرار خفض المخالفات المرورية بالشارقة 50% يشمل جميع المخالفات المرورية التي وقعت قبل تاريخ 22 أكتوبر الجاري، ولا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت من تاريخ 23 أكتوبر، مشيرة إلى أن هناك مخالفات لم يشملها القرار وهي التي ارتكبت وفيها درجة عالية من الخطورة، وأحدثت أضراراً على حياة الناس أو نتجت عنها حالات وفاة وإصابات بالغة.

ووجهت دعوة إلى جميع من لديهم مخالفات مرورية خلال الفترة السابقة الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء مدته في 31 يناير 2020.

وأوضحت أن من عليه مخالفات مرورية بإمكانه دفعها عن طريق التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، أو زيارة المراكز الشرطية الشاملة أو إدارة المرور والتراخيص في الإمارة، أو المراكز التجارية من خلال أجهزة "سهل"

وبينت بأن على الأشخاص ممن عليهم مخالفات مرورية مشددة، والتي يتطلب عليها حجز المركبة أو النقاط المرورية، الحضور الشخصي للأماكن التي يسمح فيها الدفع، لتسويتها، كونها لا يمكن دفعها عن طريق المراكز الشرطية أو التطبيقات، وإنما تتطلب حضور الشخص صاحب المركبة، أو السائق بصفته الشخصية.

ودعت الشرطة جميع مستخدمي الطرق والسائقين إلى الالتزام بالاشتراطات والقواعد المرورية في الشارع العام واحترام القوانين والالتزام بها، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة والمخالفة.