حاكم الشارقة: تأمين صحي شامل لجميع مواطني الإمارة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه جارٍ العمل على التأمين الصحي الشامل الذي سيشمل مواطني إمارة الشارقة جميعاً، مشيراً سموه إلى أنه تم البدء بالموظفين وكبار السن من عمر 60 وما فوق، والأن سيشمل الجميع.

وتابع سموه في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر: ذكرت في انعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موضوعين؛ هما الإسكان والوظائف فهما بالنسبة للمواطن من أهم الأولويات، والوظيفة والمسكن يكون بهما تأسيس الأسرة.

وأشار سموه إلى راتب الموظف الجامعي الذي يبدأ بـ25 ألفاً، والزوج والزوجة يصلان إلى 50 ألفاً، ما يوصلهما للحياة الكريمة، لافتاً سموه إلى مهمة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مساعدة المواطن في عيش حياة كريمة، بأن يضمن له مرتباً شاملاً بعد تقاعده، مؤكداً أن كبار السن هم الخير والبركة والحكومة متكفلة برعايتهم في مستشفى الجامعة مهما كلف الأمر.

وبيّن سموه أن مشروع تعداد الشارقة كبير، إذ العمل جارٍ على التفاصيل بدقة، وسيتم البدء من منطقة مليحة وستتم دراسة جميع الحالات والمشكلات الموجودة فيها من أبسط الأمور لأكبرها مثل التأمين الصحي والمرتب والسكن وغيرها من الأمور لمعالجتها، مشيراً سموه إلى أنه تم إصدار قرار بإنشاء مجالس في كل قرية من قرى الإمارة لها ميزانية خاصة تهدف إلى إحياء العادات القديمة المتعلقة باستقبال الضيوف.

وقال سموه في حديثه الذي وجهه للجميع: «تمسكوا بهويتكم وبترابكم وانتمائكم، فالهوية هي تكوين كل إنسان، ونتمنّى من أولادنا ألا يتركوا كبار السن لوحدهم في الحفاظ على هوية المجتمع المكونة من الدين والقيم والعادات».