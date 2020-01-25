المصدر: الامارات اليوم

إغلاق

شكا سكان في منطقة جميرا في دبي إغلاق الشارع الرئيس بالمنطقة أثناء تنظيم فعاليات رياضية، مشيرين إلى أن إغلاق الشارع يبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، الأمر الذي يمنعهم الخروج من منازلهم أو العودة إليها خلال هذه الفترة حتى إن كان لدى أحدهم حالة طارئة، مطالبين الجهات المعنية بنقل مثل هذه الفعاليات بعيداً عن المناطق السكنية والتجارية.

دراجات

لاحظ سائقون في دبي عدم التزام سائقي الدراجات النارية بالقوانين المنظمة لحركة المرور على الشوارع الداخلية، خصوصاً في منطقة الوصل، ما يتسبب في تعطيل سير السيارات، وتعريض حياة قائدي السيارات والدراجات للخطر.

«أجرة»

رصد سائق في الشارقة التوقف المفاجئ لسائقي سيارات الأجرة من أجل تحميل الركاب، الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث سير، فضلاً عن عرقلة حركة المرور، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه السلوكيات.

ملصقات

شكا مقيم في منطقة النعيمية بعجمان، كثرة الملصقات الإعلانية التي يجدها أمام باب شقته، ما يشوه منظر الممر بين الشقق، مطالباً الجهات المعنية بإلزام ملاك البنايات وحراسها بعدم السماح لموزعي الملصقات الإعلانية بالصعود إلى الطوابق في البنايات.

تذاكر

بدأ بعض المقيمين المصريين في الدولة تلقي رسائل لحجز تذاكر الصيف من الآن بنظام التقسيط حتى موعد السفر.

sekeek@emaratalyoum.com

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