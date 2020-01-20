«أراضي دبي»: حشد كل الطاقات لإحداث تحول إيجابي منشود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن الدائرة استجابت بشكل فوري، بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوّق السرّي للجهات الحكومية في دبي، من خلال مشاركة كل إداراتها وأقسامها وكياناتها المختلفة، وتفاعلها الشامل بروح الفريق الواحد، وحشد كل الطاقات والموارد لإحداث التحول الإيجابي المنشود، ومواصلة رحلة التغيير التي بدأناها خلال السنوات الماضية.

وأضاف، في تصريح صحافي، أنه «منذ اليوم الأول بدأ فريق القيادة واللجان المختصة مراجعة كل الخطط والإجراءات المتبعة في تنفيذ عملياتنا، من أجل الوقوف على نقاط التميز والعمل على تعزيزها، والتركيز على استكشاف الثغرات التي تؤثر سلباً في أدائنا، والحرص على إيجاد الحلول المناسبة لها، وإضافة إلى ذلك ستخضع رحلة المتعامل للمراجعة الدقيقة وبشكل تفصيلي، وستطال مختلف الإجراءات والعمليات التي يحتاج إليها المتعاملون». وأكد: «سنشهد، خلال الربع الأول، توجهاً عاماً يقوم على دمج الخدمات والتطبيقات في موقع إلكتروني واحد وتطبيق ذكي واحد، من أجل تسهيل الإجراءات وضمان سهولة الوصول إليها من قبل المتعاملين بيسر تام».