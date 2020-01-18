المصدر: الامارات اليوم

تقييم

أفاد ولي أمر طالب بأنه طلب من موظفة، في مركز اتصال وزارة التربية والتعليم، تزويده بتقييم المدارس الخاصة في إمارة عجمان، من أجل اختيار المدرسة المناسبة لأبنائه، فأرسلت له رابطاً للمدارس الخاصة في إمارة دبي بدلاً من عجمان.

اقتراح

اقترح قراء إقامة جسر عبور للمشاة على شارع الاتحاد في عجمان، في الجهة المقابلة لهايبرماركت نستو، وجمعية أسواق عجمان التعاونية، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من المشاة يجدون صعوبة كبيرة في عبور الطريق، ما يتسبب في حوادث مرورية.

تسوّق

لاحظ متسوقون اختلافاً في أسعار العروض التي تروج لها محال الملابس على مواقعها الإلكترونية، وبين منافذ البيع الخاصة بها، إذ أكدوا أنهم يفاجأون دائماً بفروق سعرية كبيرة، مطالبين بتشديد الرقابة للحد من غش الزبائن.

مكالمات

يتلقى قراء مكالمات هاتفية من محتالين يدعون فيها وجود خلل في دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، ويطالبون بالكشف عن تفاصيل الحسابات المصرفية للمتعاملين، وذلك لإجراء عملية الدفع مرة ثانية لتفادي الغرامات أو قطع الخدمات.

«البداير»

طالب مرتادون للمنطقة السياحية في «البداير» بتأهيلها بما يتناسب مع حجم الإقبال الذي تشهده، خصوصاً خلال الشتاء، مشيرين إلى أنهم لاحظوا خلال زيارتهم للمنطقة عدم اهتمام أصحاب شركات تأجير الدرّاجات بترتيب المكان، فضلاً عن غياب الخدمات.

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مرفقاً بصورة حال توافرها.

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