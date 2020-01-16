«طرق دبي» تضيف خدمة دفع تعرفة المواقف إلى «نول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إضافة خدمة دفع تعرفة مواقف المركبات عن طريق حساب المواقف المتاح ضمن التطبيقات الذكية إلى برنامج نول بلاس، واحتساب نقاط الولاء في البرنامج، وذلك في سعيها لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المواقف في دبي.

وأفادت الهيئة بأنه يتم تطبيق برنامج نقاط الولاء على خدمة دفع رسوم المواقف عن طريق محفظة المواقف الإلكترونية من خلال التطبيق الذكي، مضيفة أنها تهدف إلى تشجيع أصحاب المركبات على استخدام حساب المواقف لدفع الرسوم المقررة للمواقف، ويمكن للمستخدمين شحن محفظة المواقف من خلال (بطاقة نول).

وأكدت الهيئة أنها تهدف إلى تشجيع الجمهور على استخدام التطبيقات الذكية والاستفادة من المزايا الأخرى، مثل (توفير قيمة رسوم الخدمات الإضافية المطبقة على وسائل الدفع الأخرى، وإمكانية التعرف الى المواقف الشاغرة في الإمارة، وإمكانية الحصول على سجل بالمعاملات السابقة).

ويمكن للمستخدمين تحويل نقاط الولاء إلى رصيد في بطاقات نول، إضافة الى التمتع بالخصومات من خلال قسائم مشتريات إلكترونية متنوعة في المقاهي والمطاعم والمراكز الترفيهية، وغيرها من المنافذ التجارية الأخرى، بما يُدخل السعادة إلى قلوب منتسبي برنامج نول بلاس، مضيفة أن المبادرة تسهم في التحول نحو الخدمات الذكية من خلال زيادة عدد مستخدمي تطبيقات الهيئة، إضافة الى تشجيع المتعاملين على استخدام المواصلات العامة باستخدام بطاقة نول في النقل الجماعي ودفع أجرة التاكسي وغيرها من الاستخدامات، بما ينسجم وتوجهات حكومة دبي وجهود الهيئة في هذا المجال.

وجدّدت الهيئة التزامها وحرصها على الاستمرار في تقديم خدمات ذكية وفق أرقى المعايير العالمية لإسعاد الناس، لاسيما مستخدمي النقل الجماعي ورفع مستوى رضاهم عن خدماتها، بالإضافة إلى تعزيز المكانة البارزة لدبي، ودعم توجهاتها لتصبح المدينة الأذكى في العالم.