محمد بن راشد يدعو «دبي للاتصال الخارجي» لنقل صورة واضحة لإنجازات الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي إلى العمل على نقل صورة واضحة لإنجازات دبي في المجالات كافة إلى العالم بصورة تعكس مكانتها كإحدى أسرع مدن العالم تطوراً، وتترجم ما تقوم به دبي من جهود تقدم من خلالها نموذجاً للتطوير القائم على استيعابٍ كامل لمتطلبات المستقبل، وما يلزم اتخاذه من تدابير لتحقيق الريادة فيه.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، التي أسسها المكتب الإعلامي بتوجيهات من سموه من أجل صقل مهارات الاتصال الاستراتيجي لدى الصف الثاني من القيادات الحكومية، وإكسابهم الخبرات اللازمة لتوثيق التعامل بصورة إيجابية وبنّاءة مع الإعلام العالمي، وإيصال رسالة دبي إلى العالم بطريقة إيجابية تعكس الواقع وما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وتعرّف سموه من مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي نورة العبار إلى أنشطة اللجنة، وما يوفره المكتب لأعضاء اللجنة على مدار العام من فرص تدريب مع أرقى المعاهد الأكاديمية والمراكز البحثية المتخصصة سواء داخل الدولة أو في أماكن متفرقة من العالم.

واستمع سموه لشرح حول أهداف اللجنة الرامية إلى تعزيز التفاعل الإيجابي والمؤثر مع المجتمع الدولي بصفة عامة والإعلام الأجنبي على وجه الخصوص، بما يسهم في تسليط مزيد من الضوء على مختلف جوانب التنمية في دبي بما تتضمنه من إنجازات نوعية في شتى مساراتها، دعماً لتوجهات الإمارة في ترسيخ ريادتها العالمية بتمديد دائرة التعاون مع مختلف الشركاء العالميين الحاليين، واكتشاف المزيد من فرص التعاون بما يخدم أهداف دبي الاستراتيجية.