نائب رئيس الدولة يطلع على اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس على اجتماعات الدورة العادية رقم (94) للجنة الدائمة للإعلام المنعقدة في مقر نادي دبي للصحافة، في إطار اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي انطلقت في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، وبدأت باجتماع لجنة الإعلام الإلكتروني العربي، وذلك خلال تفقّد سموه للمقر الجديد لنادي دبي للصحافة.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، إلى جدول أعمال اجتماعات اللجنة التي ترأسها الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي، وحضرها أعضاء اللجنة، وناقشت التوصيات النهائية المقرر رفعها اليوم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الاجتماع المقرر عقده كذلك في مقر نادي دبي للصحافة في ختام اجتماعات الأمانة العامة للجامعة في دبي.