إطلاق مهرجان أسبوعي لدعم الأسر المنتجة بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

كشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة عن استكمال شراكاتها النوعية مع المؤسسات الحكومية وإطلاقها لمهرجان أسبوعي، وحدث جديد يضاف لبرامجها المجتمعية، وذلك بالتعاون مع بلدية مليحه ومعهد الشارقة للتراث بعنوان (جمعه ضواحي مليحة) لدعم الأسر المنتجة.

وتعد فعالية جمعة ضواحي مليحة في طرحها الأول امتدادا نوعيا للنجاح الكبير واللافت الذي حققه مهرجان ضواحي لا سيما في عامه الثامن ومساحة اجتماعية واقتصادية من حيث أنها متنفسا للأسر على مستوى إمارات الدولة ومنفذا لدعم الاسر المنتجة المشاركة وزيادة أعداد الزائرين لسوق الجمعة.

ومن شأن الفعاليات التي تنطلق ابتداء من يوم الجمعة المقبل السابع عشر من يناير ولمدة أحد عشر أسبوعا إلى تفعيل سوق الجمعة بشكل أكبر وزيادة دخل المحلات والأسر المنتجة وإدخال السرور والبهجة على المترددين .

وأكد عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى خميس بن سالم السويدي أن الدائرة سعيدة بإطلاق فعالية جمعة ضواحي مليحة لتحمل العديد من العوائد الايجابية على المجتمع بكافة شرائحه كونها تحمل معاني غزيرة وهي إشراك اسم سوق الجمعة كمركز اقتصادي واسم الضواحي فضلا عن اسم منطقة مليحة بثرائها.

وأضاف: نطرح اليوم مبادرة نوعية جديدة ترسخ حقيقة لرؤية الدائرة في خدمة الأسر وتعمل على مواصلة السعي للارتقاء بالأهداف التي ننشدها لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان ضواحي في عامه الثامن وما لمسناه من أصداء وإيجابيات رائعة مضيفا لنمضي في فلك تنظيم هذه الفعاليات وخاصة مع ما تتمتع به امارة الشارقة حاليا من أجواء طبيعية رائعة تدعو الاسر إلى الخروج والتنزه ، لنعلن وبالتعاون مع بلدية مليحه ومعهد الشارقة للتراث جمعة ضواحي مليحة على أن يكون الافتتاح يوم الجمعة ويتواصل على مدى أحد عشر أسبوعا بزخم كبير من الفعاليات لاسيما مع تخصيص كل يوم جمعة بفعاليات مميزة من سوق الجمعة.

وتابع السويدي، هي فعالية ومبادرة جديدة لدائرة شؤون الضواحي والقرى ترتكز على دعوة الاسر ليس فقط من منطقة مليحة أو إمارة الشارقة بل ومن كافة أرجاء الدولة للمشاركة في فعالياتها التي تضم مسابقات ومسرحيات ومأكولات شعبية من خلال الأسر المنتجة وفرق الشارقة للفنون لمشاركة من معهد الشارقة للتراث وما تصحبه من ورش تعليمية لتكون الفعالية وفق ما نطمح إليه متنفسا للعوائل.

بدوره أشار مدير بلدية مليحة مصبح سيف عوض الكتبي إلى أهمية هذا التعاون بعد النجاح الكبير في تنظيم ضواحي لدائرة شؤون الضواحي والقرى لتكون المبادرة في طرح فعالية جمعة ضواحي مليحة للعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تنمية الروابط الأسرية وتقاربهم في فعاليات تعكس وشائج التقارب بينهم فضلا عن تفعيل السوق وزيادة موارده من كل جهة متمنيا من الجمهور التواجد من كل جمعة لحضور فعاليات سوق الجمعة التي ستكون ناجحة وجاذبة .

فيما أبدى مدير إدارة شؤون المجالس عبدالله سليمان الكابوري أهمية تنظيم الدائرة للفعالية وأنها تتلاقى مع رؤية وأهداف الدائرة وخدمة الاهالي في جو اجتماعي متميز .