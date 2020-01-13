المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سجائر

طالب مستهلكون في أبوظبي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محال البقالة، التي تبيع السجائر، مشيرين إلى أنها رفعت أسعارها أخيراً، ولاحظوا أن بعضها يزيد سعر العلبة بقيمة درهم أو أكثر على السعر الرسمي.

بحيرة

طالب مرتادون لمنتزه «بحيرة الحب»، الواقعة ضمن سلسلة «بحيرات القدرة»، بإصدار تعليمات واضحة، تلزم الجميع بعدم ترك المخلفات، ورميها في الأماكن المخصصة، مع فرض مخالفات على غير الملتزمين، لافتين إلى أن البحيرة تلقى إقبالاً كبيراً من قبل سكان الإمارة، ولا يلتزم البعض منهم بمعايير النظافة.

رسوم

جدد ملاك عقارات سكنية في دبي شكواهم من ارتفاع قيمة رسوم الخدمات السنوية، التي تحددها «جمعيات السكان» على الشقق والفلل، من دون مبرر، مطالبين الجهات المعنية بضبط هذه الرسوم، وتشديد الرقابة عليها.

فاتورة

دعا مستهلكون إلى توحيد صورة فاتورة الذهب، لدى محال المجوهرات في الإمارة، بحيث تصبح مألوفة لدى المستهلكين، بما يعزز من الشفافية في السوق، ويزيد من الثقة بتجارة المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.

شواء

تبيع بعض المقاهي صناديق جاهزة للشواء، تضم بعض الخضراوات المقطعة، وتسع قطع لحم «بيرغر» جاهزة للشواء، وثلاثة أنواع من الصلصات، وسندويشات، بقيمة 270 درهماً، الأمر الذي وصفه قراء بالمبالغ فيه كثيراً.

جوائز

حذّرت شركة صرافة عملاءها، في رسالة نصية، من بعض الأفراد الذين يروجون لجوائز تحمل اسمها، مطالبة بتوخي الحذر في ما يتعلق بذلك.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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