المصدر: الامارات اليوم

مخارج

جدد قاطنون في منطقة الورقاء بدبي، مطالبتهم الجهات المعنية بإنهاء حالة الازدحام المروري، من خلال إيجاد مداخل ومخارج إضافية للمنطقة، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في تقليل أوقات انتظارهم في المركبات، خصوصاً خلال ساعات الذروة.

نقد

قال مراجعون إن مركز الطب الوقائي في منطقة النهدة يشترط الدفع نقداً، ولا يقبل استخدام بطاقات الائتمان، لافتين إلى أن ذلك يكلفهم عناء البحث عن جهاز صراف للحصول على أموال نقدية لسداد الفواتير.

إطارات

لاحظ سائقون انتشار ظاهرة بيع إطارات السيارات المستعملة في الدولة، بشكل يتيح التلاعب بها، ما يعرِّض المركبات وسائقيها للخطر، وطالبوا الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة، بحيث تصبح أكثر تنظيماً ومطابقةً للمواصفات والمقاييس.

تسوّل

قال قارئ إنه لاحظ تنامي ظاهرة التسول غير المباشر في الآونة الأخيرة، خصوصاً على الطرق الخارجية، إذ لم يعد المتسول بحاجة لارتداء الملابس الرثة، أو تغطية عينه، أو التمارض، بل يكفي أن يدعي تعرضه للسرقة وهو على سفر، أو أنه قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة وتعرض للاحتيال، وبات في حاجة إلى المساعدة.

مركز

يضطر المراجعون لمركز المزهر الصحي إلى الذهاب إليه بأنفسهم لحجز موعد لعيادة الأسنان، فيما دعا مراجعون إلى تخصيص رقم هاتف يمكن للمرضى الاتصال عليه، وتحديد مواعيد العيادات، بدلاً من الحضور بأنفسهم، أو تدشين خدمة الحجز من خلال التطبيقات الذكية.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.