حمد الشرقي يأمر بإنشاء نفق يربط الفجيرة بمدينة «محمد بن زايد»

المصدر: الفجيرة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإنشاء نفق يمر من تحت مطار الفجيرة، يربط مدينة الفجيرة بمدينة «محمد بن زايد» السكنية بشكل مباشر، وذلك لتسهيل الحركة بين المدينتين وبكلفة تبلغ 50 مليون درهم.

ووجّه سموه بلدية الفجيرة بالبدء في عمل المخططات اللازمة لإنشاء النفق الذي يبلغ طوله نحو 500 متر، وتجهيزه بكل المرافق الضرورية بما يضمن تنفيذه بالشكل الذي يواكب النمو الحضاري والسكاني الذي تشهده الإمارة، وينعكس بصورة إيجابية على سهولة التنقل والنمو الاقتصادي.

وشدد صاحب السمو حاكم الفجيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.

حاكم الفجيرة شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.