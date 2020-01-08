«مركبة الأمل» تخدم نزلاء المؤسسة العقابية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشن مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، «مركبة الأمل» ووضعها بالخدمة، وذلك بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى في الشارقة.

«مركبة الأمل» ذات مواصفات خاصة، تُعنى بنقل نزلاء المؤسسة، خصوصاً ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المستشفيات والمراكز العلاجية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتعد فكرة المركبة ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الطموحة في مجال تطوير الخدمات، وتشجيع المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتقديمها بجودة عالية، ما يعزز أهدافها المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال شهيل إن شرطة الشارقة تسعى إلى الوصول بخدماتها المقدمة للمتعاملين إلى الريادة، وذلك من خلال الشراكة مع مختلف القطاعات الخدمية العامة والخاصة، ورصد ملاحظات المواطنين والمقيمين الخاصة بطرق تقديم الخدمات، والاستفادة منها، والعمل على تحسينها، والارتقاء بها نحو الأفضل، موضحاً أن مبادرة «مركبة الأمل» لنقل نزلاء المؤسسة إلى المستشفيات بصورة تراعي حالتهم النفسية.

وقال إن «مركبة الأمل» تم تجهيزها بجهاز هايدروليك، يساعد على رفع الكرسي المتحرك للنزيل بداخلها، ويتم تثبيته من جميع الأطراف لضمان سلامته أثناء سير المركبة، كما تحوي مقعدين لأفراد الحراسة المرافقين له.