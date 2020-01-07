المواطنون يجدون مترو دبي وسيلة نقل مريحة للوصول إلى العمل والفعاليات في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

أكد موظفون مواطنون من كلا الجنسين أن المترو وسيلة عملية للتنقل إلى مواقع العمل والفعاليات. وفي الإجابة عن سؤال وجهته «الإمارات اليوم» إليهم عن ما إذا كانوا يجدون وسائل المواصلات العامة خياراً عملياً واقتصادياً، قال أحد الشباب إنه يستخدم المواصلات العامة وبشكل أخص المترو، لأنها الأسرع والأسهل بالنسبة إليه، نظراً لمرور محطاتها في العديد من المناطق الحيوية التي اعتاد ارتيادها. وتابع أنه يفضل استخدام المترو للوصول إلى العديد من الاحداث والفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، حيث إنها لا تختصر الوقت للوصول إلى المواقع فحسب، بل تريحه من مهمة البحث عن موقف.

وأكدت إحدى الموظفات المواطنات التي تعمل في إحدى الوزارات على أنها تعتمد على المترو في التنقل بين مقار وأفرع الوزارة لحضور اجتماعات العمل أو المشاركة في دورات التدريب المهني. واعتبرت الحافلات العامة والمترو وسيلة سهلة ومريحة مقابل كلفة زهيدة جداً.

ووجدت مواطنة أخرى أيضاً في المواصلات العامة خياراً عملياً واقتصادياً، خصوصاً للشباب في مرحلة الدراسة، حيث إنها وسيلة نقل آمنة ورخيصة بالنسبة لطلاب لايزالون يتقاضون مصروفهم من أولياء أمورهم.