المصدر: الامارات اليوم

مخالفات

باشرت بلدية الفجيرة، بمخالفة مرتادي الشواطئ، بعد أن وضعت شروطاً تلزمهم بالمحافظة على نظافتها، مقابل معاقبة المخالفين الذين يتهاونون برمي المخلفات في أماكنها المخصصة.

فيديو

أنتجت دائرة البلدية في عجمان، فيديو خاصاً بموظف توزيع الصحف في الدائرة، ونشرته في خانة «ستوري» بحساب الدائرة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، تحت عنوان: «هل تعرفون عبدالرحمن موزع الصحف؟»، الأمر الذي لقي ترحيباً من الموظفين.

رائحة

اشتكى سكان في برج الصير بمنطقة الخان في الشارقة، وجود رائحة صرف صحي مستمرة عند مدخل المواقف، مشيرين إلى أنهم يضطرون للمرور بمركباتهم في كثير من الأيام فوق مياه تنبعث منها رائحة كريهة، وإلى انتشار الجرذان في المنطقة نفسها.

حفر

اشتكا قراء يستخدمون طريق السلام، في إمارة الفجيرة، تعرض مركباتهم للضرر، خصوصاً الإطارات، بسبب وجود حفر في الطريق، نتيجة عبور الشاحنات بشكل مستمر، وطالبوا بضرورة صيانته ليتفادوا الأعطال المستمرة.

سجائر

دعا قراء البلديات في الدولة، إلى مراقبة مستوى الدخان في المباني السكنية، مشيرين إلى أن الكثير من هذه المباني تفتقد إلى نظام تهوية مناسب، ما يجعل رائحة السجائر تدخل إلى الممرات والشقق بكثافة وتزعج الأسر، خصوصاً التي لديها أطفال، الأمر الذي يتعين تحميل الملاك مسؤوليته.

مواقف

طالب مرضى بإعفائهم من رسوم المواقف المحيطة بالمستشفيات والمراكز الطبية، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لمخالفات بسبب تأخرهم عن تجديد تذكرة الوقوف.

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