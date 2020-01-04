بالمواعيد .. "كسوفان" و3 "خسوفات" واقتران بين كوكبين .. ظواهر فلكية نراها في 2020

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد مركز الفلك الدولي، بأن العام الجاري سيشهد العديد من الأحداث الفلكية المميزة، أهمها ثلاث عمليات خسوف للقمر، وعمليتي كسوف للشمس، إضافة إلى عدة زخات للشهب، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد كذلك اقتراناً مميزاً في آخر السنة بين كوكبي المشتري وزحل.

وأكد مدير المركز، محمد شوكت عودة، أن أول عملية كسوف للشمس هذا العام ستتم في 21 يونيو المقبل، بينما الكسوف الثاني سيحدث يوم 14 ديسمبر المقبل، ولن يكون مشاهداً من المنطقة العربية بأي شكل من الأشكال.

وقال عودة: "بالنسبة لخسوفات القمر، سيكون الأول يوم 10 يناير الجاري، كما سيكون الخسوف الثاني في الخامس من يونيو المقبل، أما الخسوف الثالث سيحدث يوم 5 يوليو".

وفيما يتعلق بظاهرة زخات الشهب الرئيسة خلال العام 2020، أكد عودة أن الزخة الأولى هي زخة شهب "الرباعيات" نسبة إلى المجموعة النجمية القديمة "رباعيات موراليس"، وبلغت ذروتها صباح أمس في الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، بينما زخة الشهب الثانية المهمة هذا العام – حسب عودة - هي زخة شهب "إيتا الدلويات" نسبة إلى برج الدلو، حيث تقع نقطة الإشعاع في برج الدلو، وستكون ذروتها يوم الثلاثاء 05 مايو في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

وقال مدير مركز الفلك الدولي: "زخة الشهب الثالثة هي أكثر زخات الشهب شعبية وهي زخة شهب البرشاويات، نسبة إلى مجموعة برشاوس التي تقع نقطة الإشعاع فيها، وستكون ذروتها يوم الأربعاء 12 أغسطس من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة نهاراً بتوقيت غرينتش، فيما ستكون الزخة الرئيسة الأخيرة هذا العام، ستكون زخة شهب التوأميات، نسبة إلى برج التوأمين (الجوزاء) الذي تقع فيه نقطة الإشعاع، وستكون ذروة الزخة يوم الاثنين 14 ديسمبر في الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش.

وذكر عودة أنه من ضمن الأحداث الفلكية المميزة هذا العام، سيكون اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل يوم الاثنين 21 ديسمبر في الساعة 01:22 ظهراً بتوقيت غرينتش.