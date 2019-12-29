الوصول إلى منطقة رمرام في دبي بالحافلات العامة

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

بات بإمكان سكان منطقة رمرام التنقل منها وإليها باستخدام الحافلات العامة، حيث وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات يحمل الرقم «JO4»، ضمن إطلاقها حديثاً مجموعة من خطوط الحافلات التي خدمت عدداً من المناطق الحيوية.

ويمر الخط الجديد بـ13 محطة لصعود الركاب ونزولهم منها في طريقهم بين منطقة رمرام ومدينة دبي للاستوديوهات. وتقع منطقة رمرام في دبي لاند، وتنقسم إلى منطقتين فرعيتين، وهما الثمام والرمث، وتضم كل منهما 56 برجاً سكنياً وسط الحدائق. وتقع منطقة رمرام بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك من معرض إكسبو 2020 الدولي الذي سينطلق في إمارة دبي أكتوبر المقبل، وتستمر فعالياته لمدة ستة أشهر.

وترتبط بدورها مدينة دبي للاستوديوهات بشبكة خطوط الحافلات العامة والمترو عبر منطقة مول الامارات، ما سيتيح لعملاء المواصلات العامة من سكان منطقة رمرام التنقل عبر المترو والحافلات الى كل مناطق الامارة القريبة.

وأطلقت الهيئة ثلاثة خطوط أخرى جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري تضمنت الخط «J03» الذي يخدم المنطقة الواقعة بين مدينة دبي للاستوديوهات والمنطقة السكنية لداماك هيلز كل 60 دقيقة، وكذلك الخط 321 الذي يخدم الانتقال بين واحة دبي للسيليكون وبحيرة واحة دبي للسيليكون كل 30 دقيقة خلال وقت الذروة.

وشملت الخطوط أيضاً الخط «F70» الذي يخدم المنطقة الواقعة بين محطة مترو برجمان والمناطق السياحية في بردبي، مثل قرية الفهيدي التراثية ومتحف دبي كل 15 دقيقة.

وتقوم مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتوفير خدمة الحافلات العامة عبر أسطول ضخم للحافلات بلغ عدده 1518 حافلة ممتدة على شبكة تضم 119 خطاً داخلياً، منها 35 خطاً لتغذية محطات المترو، و12 خطاً خارجياً لنقل الركاب للإمارات الأخرى، و62 خطاً داخلياً، وثمانية خطوط سريعة. وتغطي الشبكة 82% من مساحة المناطق الحضرية في إمارة دبي.