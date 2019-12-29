المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية أبوظبي، ممثلة في بلدية مركز المدينة، حملة شاملة لإزالة العشوائيات الزراعية في جزيرة أبوظبي، تمتد حتى يونيو من العام المقبل، تستهدف من ورائها تخليص المدينة من جميع أشكال الزراعات العشوائية التي يمكن أن تضر بالمشهد الحضاري للمدينة.

وكانت بلدية مركز المدينة قد بدأت حملتها لإزالة العشوائيات الزراعية، التي قد تشكل عائقاً لحركة المشاة والمركبات، استجابة لآراء عدد من سكان المدينة من تراكم وتزايد النباتات غير النظامية، التي قد تكون سبباً لانتشار الحشرات والقوارض، أو قد تتسبب في خلق بيئات غير آمنة لا تتماشى مع المظهر الحضاري الذي تتمتع به المدينة ومرافقها العصرية.

وعملت البلدية على إزالة الأشجار والأعشاب في أحواض شرق 14، 15، 16، 1/‏‏‏‏16، 2/‏‏‏‏16 وحوض شرق 34/‏‏‏‏2 وحوض شرق 40، حيث تمت إزالة 95% من العشوائيات الزراعية المشوهة للمظهر العام في منطقة البطين، ومناطق متفرقة أخرى بجزيرة أبوظبي.

كما يتم العمل حالياً على إزالة العشوائيات الزراعية من منطقة المشرف، أحواض غرب 1/‏‏‏‏2، 24/‏‏‏‏3، 24/‏‏‏‏24، حيث بلغ عدد النباتات المزالة 595 شجيرة، و145 شجرة جافة ومشوهة، و6146 متراً مربعاً من الأعشاب، و1578 شجرة مختلفة الأنواع.