«أبوظبي للجودة» يمنع تداول 98 سلعة غير مطابقة لاشتراطات السلامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

منع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تداول 98 سلعة تمثل 10 منتجات غير مطابقة لاشتراطات السلامة، كما وجَّه التجار والموردين بضرورة الالتزام بعدم عرض أو بيع منتجات غير حاصلة على شهادة مطابقة، وذلك خلال حملة تفتيشية على حافظات الشاي والقهوة (الدلال) المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي، ضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي.

وأسفرت الحملة عن التفتيش على ما يقارب 2000 سلعة من منتجات حافظات الشاي والقهوة (الدلال) في أسواق الإمارة في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة لاشتراطات السلامة المعمول بها في الإمارة، وخلو الأسواق من المنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة لاشتراطات السلامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، سلطان المهيري: «تأتي هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية التي يقوم بها المجلس على مدار العام في أسواق إمارة أبوظبي، وتم التركيز على منتجات حافظات الشاي والقهوة (الدلال)، وذلك بناءً على المعلومات المتداولة بوجود منتجات تحتوي على مادة الإسبستوس المحظورة، حيث قام المجلس بحملة تفتيشية واسعة على أسواق الإمارة، للتأكد من خلوها من هذه المنتجات غير الآمنة، وذلك حرصاً منه على سلامة المنتجات».

ورش توعوية

ينظّم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشاً توعوية مع التجار والموردين، لبيان أهمية مطابقة منتجاتهم للاشتراطات الإلزامية الخاصة بها، لتمكنهم من عرضها في منافذ البيع في أسواق الإمارة والدولة، حيث يتعامل المجلس مع المنتجات غير المطابقة لاشتراطات ومواصفات السلامة باستمرار من خلال جولات تفتيشية، وفي حال وجودها في أسواق الإمارة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المورد، من حيث تصحيح المنتج أو سحبه.