هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنجز مشروع تقاطع رقم "8" على طريق الشارقة - الذيد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة المهندس يوسف صالح السويجي، عن إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الهيئة وجهودها في مشاريع البنية التحتية بالإمارة، حيث كشف عن إنجاز مشروع تقاطع رقم"8" على طريق الشارقة-الذيد، وافتتاحه رسمياً أمام حركة المرور، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 67 مليون درهم.

وصرح أن المشروع يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بالتوسع في مشاريع تطوير البنية التحتية والشبكة الطرقية لما لها من أهمية في التسهيل على المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة للتنقل بين المدن والمناطق بسهولة ويسر، ولتقديم أفضل الخدمات بما يواكب خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

مؤكداً، أن الهيئة ماضية في تعزيز البنية التحتية والمشاركة في مسيرة إزدهار شارقة سلطان، وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الهادفة للوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة نتطلع من خلالها إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية والطرق، وترسيخاً لمبادىء استراتيجية جودة الحياة 2031 لتعزيز السعادة في الدولة من خلال إقامة مدن ومجتمعات تعتمد على بنية تحتية وأنظمة تنقل مستدامة.

من جانبها قالت مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة المهندسة فاطمة الكتبي: أن الهيئة أنجزت عددا من المشاريع الحيوية هذا العام، وعلى رأسها إحلال الجسر الثامن المفرد المكون من حارة للسير لكل إتجاه والمتقاطع مع طريق الذيد، وإنشاء جسر جديد مزدوج مكون من حارتين للسير لكل إتجاه بعرض 7.3 متر في كل اتجاه، ويتصل هذا الجسر عند طرفيه بدورين مع عدد 4 طرق كمخارج حرة بطول إجمالي يبلغ 2.6 متر.

وأضافت، أن الجسر سيعمل على نقل الحركة بين مناطق الصجعة الصناعية ومنطقة جويزع المجاورة لطريق الذيد بصورة مثلى، لا سيما حركة الشاحنات القادمة من شارع الإمارات والمتجهة إلى الصجعة، والتي يتم نقلها بصورة مباشرة عبر طريق حلقي أنشأ لربط الجسر الجديد بطريق الذيد، وقد تضمن المشروع أعمال الخدمات المصاحبة، مشيرة إلى أن الجسر يسمح أيضا بأعمال التوسعة المستقبلية لطريق الذيد، كما سيعمل زيادة السعة الاستعابية للطريق وبالتالي يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحامات.