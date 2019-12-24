«تنفيذي الشارقة» يعتمد تنفيذ 80 مسكناً ضمن المجمعات السكنية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تنفيذ 80 مسكنا ضمن المجمعات السكنية في إمارة الشارقة التي تمثل أولى الدفعات لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني إمارة الشارقة وضمن مبادرة سموه بمنح 4400 منحة سكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برأسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واستعرض رئيس دائرة الإسكان الدكتور خليفة مصبح الطنيجي المخططات التصميمية لهذه المساكن والتي ستتوزع على منطقة السيوح بمدينة الشارقة والحراي السكنية بمدينة خورفكان وحي البحيرة بمدينة كلباء، مشيرا إلى عمل الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة لتجهيز المشروعات الإسكانية القادمة وعرضها على المجلس للاعتماد في المراحل القادمة.

واعتمد المجلس في اجتماعه عددا من المقترحات المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حول تطوير آلياتها وتقديم أفضل الخدمات لكافة المستفيدين، وذلك ضمن خطة الدائرة في تحقيق التكامل بين خدماتها ومراعاة الفئات الاجتماعية المتنوعة.

كما اعتمد المجلس جملة من المقترحات التطويرية المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والمتعلقة بتطوير المرافق الخدمية وتوفير أفضل سبل الراحة للمسافرين بالتزامن مع النمو الكبير الذي شهده المطار والمتوقع زيادته بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

كما ناقش المجلس جملة من الموضوعات الحكومية الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية في كافة المجالات الخدمية والبنى التحتية.