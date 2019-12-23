المصدر: الامارات اليوم

تاكسي

اشتكى روّاد لمدينة «جميرا» انتظارهم مدة طويلة في الشارع لمركبات الأجرة، مشيرين إلى صعوبة تنظيم الأولوية في ركوبهم، نظراً لعدم احترام البعض الدور الذي ينظمونه انتظاراً لوصول تلك المركبات.

عقارات

انتشرت خلال الأيام الماضية، إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج للعقارات الجاهزة وعلى الخريطة، إذ تعلن بعض الشركات عن مبلغ بسيط مقدم لشراء العقارات في دبي والشارقة، وعند التواصل مع الشركة يكتشف المتصل أن لدى الشركة عروضاً مختلفة تماماً عن الإعلان.

اعتراف

في إطار اعترافه بمسؤوليته عن خطأ تم خلال عملية تسجيل الاسم التجاري لإحدى الشركات الجديدة في دبي، قرر موظف في إحدى الجهات المحلية في دبي، تسديد رسم تصحيح للمعاملة من ماله الخاص، للمتعامل المعني بالأمر.

أسعار

لاحظ متسوّقون في منافذ بيع كبرى، عدم وضوح أسعار بعض السلع المعروضة، خصوصاً التي تدخل ضمن «العروض»، مطالباً بكتابة السعر على كل سلعة بشكل واضح، وعدم الاعتماد على الأسعار العامة التي تشمل كل فئة من فئات السلع.

مطب

طالب أولياء أمور طلبة في مدرسة الشويفات في أبوظبي، البلدية بإنشاء مطب اصطناعي أمام بوابة طلبة الصف الأول، مؤكدين أنهم يعانون تهوّر بعض السائقين، وقت خروج ودخول أبنائهم.

إعلانات

شكت مقيمة في منطقة التعاون، كثرة الملصقات الإعلانية التي تجدها أمام باب شقتها والشقق المجاورة، ما يشوه منظر الممر بين الشقق في الطابق الواحد، مطالبة الجهات المعنية بإلزام ملاك البنايات وحراسها، بعدم السماح لموزعي الملصقات الإعلانية بالصعود إلى الطوابق العليا في البنايات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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