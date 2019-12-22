فريق بشرطة رأس الخيمة يخوض «تحدي رجال الإطفاء» وفاءً لصقر بن طارق

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلق أعضاء فريق شرطة رأس الخيمة الرياضي، الذي شارك في البطولة السنوية لتحدي رجال الإطفاء، التي اختتمت، أول من أمس، على كورنيش القواسم، مبادرة لتكريم زميلهم في الفريق، الملازم أول الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي، الذي توفي في 30 نوفمبر الماضي، نتيجة حادث درّاجة نارية، حيث ارتدى الفريق قمصاناً تحمل صورة زميلهم الراحل، تخليداً لذكراه، وتصميماً على تحقيق أمنيته بالفوز بالبطولة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام.

وحصل الفريق على المركز الثاني، فيما حصل فريق إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة على المركز الأول، وذلك بعد منافسة تسعة فرق وتأهل للمرحلة النهائية.

وقال المدرب مساعد أول في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، عادل الشحي، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه أطلق هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للراحل العضو في الفريق الرياضي المشارك، ووفاءً لذكراه، وتشجيعاً لأعضاء الفريق لتحقيق الفوز المنشود».

وأوضح الشحي أنه «درّب أعضاء فريق شرطة رأس الخيمة الرياضي على استخدام أدوات الدفاع المدني، وطريقة ارتداء لباس رجال الإطفاء، وكان اسم الراحل من بينهم».

وأضاف أن «خبر وفاة الملازم أول الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي أصاب الفريق بصدمة كبيرة، كونه من الشباب المتميزين في اللياقة البدنية، وهو حاصل على عدد من الجوائز الرياضية، وكان شريكاً معهم في جميع الأنشطة الرياضية للشرطة».

وأكد أن «الفريق تلقى تشجيعاً كبيراً من والدة الراحل، التي أثنت على جهوده في البطولة».

من جهته، أوضح الرائد الشيخ عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، أن «الفريق، المكون من 10 أعضاء من منتسبي شرطة رأس الخيمة، قام بجهد كبير لتحقيق أمنية الراحل بالفوز بالبطولة»، لافتاً إلى أن «الفريق أهدى فوزه لذكرى الراحل، وسينظم، خلال الأسبوع المقبل، زيارة لأسرته لإهدائها الكأس».