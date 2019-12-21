بلدية عجمان تحدد اشتراطات للسلامة في المباني قيد الإنشاء

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة المباني والرقابة الهندسية بصدد استحداث دليل الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة العاملين داخل المباني قيد الإنشاء.

وأضافت أن هناك اشتراطات رئيسة، سيتضمنها الدليل، يتعين على المقاولين والمسؤولين عن العمال التقيد بها في المواقع قيد الإنشاء، لإتمام مهام وعمليات البناء بالشكل المطلوب، وتلافياً لوقوع حوادث للعمال خلال وجودهم في مواقع عملهم، مؤكدة فرض غرامات رادعة لعدم الالتزام بالاشتراطات.

وأكدت البلدية أنها وضعت خطة متكاملة لتعزيز الرقابة والتفتيش على المباني الجديدة، وتعمل على تطوير التشريعات، بغرض الحد من المخالفات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين.

كما أكدت حرصها على التواصل مع المتعاملين، والرد على شكاواهم خلال يومين، كحد أقصى، في ما يخصّ تنفيذ المشروعات، وغيرها من الشكاوى.

وبينت أن الاشتراطات التي حددتها، هي أن يلتزم العامل بارتداء الخوذة، واستخدام نوعية معينة من الأحذية تحوي قطعاً معدنية للمحافظة على قدم العامل من خطر الإصابة خلال تنقله في الموقع.

وأوضحت البلدية أن الشروط تتضمن أيضاً، اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة عند تنفيذ أعمال الهدم، لتفادي الانهيارات أو الانحباس في مواقع وزاويا معينة، وتلافياً للإصابة بالمواد المتساقطة.

كما أكدت ضرورة التحقق من السور الذي يحيط بالمبنى من كل الاتجاهات، إذ يجب أن يتصف بالقوة والثبات، لمنع تأثره بأي عوامل خارجية، مثل الرياح الشديدة، إلى جانب الحفاظ على المارة ومستخدمي المواقع الأخرى القريبة من المشروع.

وشرحت أن دليل الأمن والسلامة سيتضمن مفهوم الأمن والسلامة، وواجبات إدارة أنظمة الأمن والسلامة المهنية، وشروط السلامة العامة، وتنظيم مواقع العمل، وملابس السلامة والأدوات المستخدمة الآمنة لأنواع المشروعات المراد تنفيذها، والفئة المستهدفة العاملة في المواقع، والإجراءات الوقائية لتفادي وقوع الحوادث.